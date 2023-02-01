Сиділа у порожній квартирі понад два тижні: зі зруйнованої росіянами багатоповерхівки у Дніпрі врятували кішку (відео)

Домашній улюбленець нарешті повернувся до господарів

У Дніпрі продовжують ліквідувати наслідки ракетної атаки 14 січня, під час якої було частково знищено житлову багатоповерхівку на вулиці Перемоги. Цього разу звідти надійшли хороші новини, оскільки з однієї з квартир дістали кішку, що вижила.

Деталями історії поділився telegram-канал "Дніпро обласний", який повідомив, що кішка на ім’я Бася була одна в порожній квартирі понад два тижні.

Річ у тому, що через зруйнований під’їзд доступ до частини квартир виявився відрізаним, а тому людям доводиться забирати свої речі за допомогою підйомників.

Таким чином жителі однієї з постраждалих квартир Наталія та Олександр нарешті змогли повернути домашнього улюбленця назад до родини.

Судячи з кадрів з місця подій, Бася виглядає здоровою, але трохи наляканою.

Як повідомлялося раніше, росіяни завдали удару ракетою Х-22 по Дніпру 14 січня, внаслідок чого загинуло понад 40 людей, а майже 80 отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час потрапляння ракети до житлового будинку в Дніпрі дивом вжилося вижити 23-річній дівчині, яка ховалася у ванній в одній із квартир цього будинку.