Невозможно не знать о зверствах в Украине: Свитолина написала мощное письмо для МОК

Наша спортсменка объяснила, почему Олимпиада-2024 должна пройти без агрессоров

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина возмущена заявлением Международного олимпийского комитета, который готов допустить спортсменов из россии и беларуси к Играм-2024 в Париже.

Свитолина опубликовала в соцсетях свое заявление, в котором резко осудила возвращение спортсменов из стран-агрессоров на международные соревнования. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский так же раскритиковал данную инициативу МОК.

"Олимпиада — самая большая мечта и самая большая привилегия для спортсменов. Игры являются самой большой платформой для инклюзии и разнообразия в спорте, привлекая внимание мира.

Имея это в виду, мы должны соблюдать запрет на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильное сообщение по всему миру, что мы объединены санкциями, введенными против россии и беларуси, и что есть последствия для ужасающих действий их правительств. Их жизнь не может продолжаться как обычно, ни русский, ни белорусский народ не могуть не знать о зверствах, которые совершаются в Украине.

К сожалению, погиб в бою Владимир Андрощук, одна из звезд Украины в легкой атлете. Он никогда не реализует свой потенциал или мечты на Играх, так почему российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства убивают невинных людей?!!" — написала Свитолина в Instagram.

Ранее мы писали, что глава российского олимпийского комитета Поздняков попросил Украину не бойкотировать Олимпиаду.