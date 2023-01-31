Не делайте этого! Российские олимпийцы обратились к украинцам

Россияне, похоже, боятся, что из-за бойкота других стран их не пустят на Олимпиаду

В россии боятся, что Украина и ее партнеры будут бойкотировать Олимпийские игры, если представителей рф допустят к Играм.

Глава Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии ТАСС рассказал о сложившейся ситуации. Он цинично заявил, что россия строго придерживается олимпийской хартии.

"В первую очередь, я бы хотел отметить, что ОКР в своей деятельности строго соответствует Олимпийской хартии, делает в этой части все необходимое, чтобы основополагающие цели и миссия МОК действовали на территории рф.

В этой части не в наших традициях давать комментарии на комментарии, но мы исходим из того, что в нашей современной истории любые попытки бойкота Олимпийских игр никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала.

Мы призываем украинских коллег отказаться от подобной практики бойкотов", – сказал Поздняков.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины заявил, что рассмотрит возможность бойкота Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, в случае допуска россиян. Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность участия россиян в международных турнирах под нейтральным флагом. Президент Украины Владимир Зеленский тут же раскритиковал данную инициативу МОК.