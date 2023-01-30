Усик отпарил казахстанского футболиста: что произошло в Турции

Чем занимаются спортсмены на сборах

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сейчас находится в Турции. Украинец готовиться к поединку с британцем Тайсоном Фьюри. Ранее американский боксер Майкл Хантер дал безумный прогноз на бой Усика и Фьюри.

В комплекс подготовки к поединку за звание абсолютного чемпиона мира входит и посещение бани. Там Усик парился с известным казахстанским футболистом Максимом Фединой. Игрок запостил совместное фото в соцетях.

"Лучший в своем деле и хороший банщик", — подписал снимок в Instagram Федина.

Ранее Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке. А вот у британца среди спарринг-партнеров есть девушка. Фьюри оригинально готовится к поединку, который вероятней всего пройдет в Саудовской Аравии. Хотя и нельзя исключать, что бой пройдет в Лондоне.

Напомним, Усик заявил, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, чемпион сравнил россию с Третьим Рейхом. И поинтересовался у россиян, почему в православной стране никак не похоронят убийцу царя.