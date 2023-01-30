Усик попарив казахстанського футболіста: що сталося у Туреччині

Чим займаються спортсмени на зборах

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик зараз перебуває у Туреччині. Українець готуватиметься до поєдинку з британцем Тайсоном Ф’юрі. Раніше американський боксер Майкл Хантер дав шалений прогноз на бій Усика і Ф’юрі.

До комплексу підготовки до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу входить і відвідування лазні. Там Усик парився з відомим казахстанським футболістом Максимом Федіною. Гравець запостив спільне фото в соцетях.

"Кращий у своїй справі і добрий банщик", — підписав знімок у Instagram Федіна.

Раніше Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок. А ось у британця серед спаринг-партнерів є дівчина. Ф’юрі оригінально готується до поєдинку, який найімовірніше пройде в Саудівській Аравії. Хоча й не можна виключати, що бій пройде у Лондоні.

Нагадаємо, Усик заявив, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.