Українець Далакян захистив чемпіонський пояс у бою проти непереможного костариканця

Наш боксер вшосте захистив титул чемпіона світу

У суботу, 28 січня, у Лондоні на стадіоні "Уемблі" відбувся великий вечір боксу, в андеркарді якого українець Артем Далакян (22-0, 15 КО) захищав титул чемпіона світу у найлегшій вазі за версією WBA (до 50.8 кг). Суперником українця був непереможний костариканець Давид Хіменес (12-1, 9).

Бій пройшов всю дистанцію у 12 раундів, за підсумками яких усі судді віддали перемогу українцю, передає пресслужба промоутерської компанії Queensberry Promotions у Twitter.

Претендент із перших секунд обрав тактику першого номера. Хіменес часто наривався на джеб українця, але й частенько пробивав оборону українця. Костариканець як танк йшов на чемпіона аж до 12 раунду. Далакян виглядав технічніше і боксував куди різноманітніше. За підсумками 12 раундів судді нарахували перемогу Далакяна одноголосним рішенням – 115:113 (двічі), 116-112.

Поєдинок українця проти костариканця пройшов у рамках вечора боксу у столиці Великої Британії. У головному бою шоу відбудеться чемпіонський бій між російським канадцем Артуром Бетербієвим та британцем Ентоні Ярдом. На кону дуелі стоять чемпіонські пояси IBF, WBC та WBO у напівважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що український боксер-суперваговик Андрій Руденко здобув дострокову перемогу на вечорі боксу в Чехії. Напередодні український боксер Сергій Богачук здобув свою 22-у перемогу у профі.