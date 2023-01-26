Злодії-невдахи вдерлися до будинку боксера-професіонала (відео)

Спортсмен дізнався про злодіїв завдяки системі безпеки у будинку

Двоє підлітків-злодіїв назавжди запам’ятають день, коли вони вирішили пограбувати будинок, в якому проживає австралійський боксер-важковаговик Кейсі Касуелл. Раніше боєць ММА затримав злодія на пляжі у Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляє 9News Gold Coast у Twitter, боксер, який виступає в 1-й важкій вазі, прогнав двох підлітків, які вирішили пограбувати його будинок у Голд-Кості. На відео, яке стало вірусним у мережі, видно як злодюжки рятуються втечею від розлюченого важковаговика.

На кадрах видно, як рано-вранці злодії в капюшонах оглядають двір Касуелла в надії проникнути в будинок. У цей момент камери на подвір’ї надіслали сигнал на телефон Кейсі про те, що хтось розгулює у його дворі. Боксер прокинувся і відразу помчав за горе-грабіжниками. При цьому спортсмен кричав їм навздогін: "Давайте, маленькі су**и". Один з бандитів мав ножа. Підлітки виявилися спритнішими.

Зазначимо, Кейсі є непереможним боксером із 7 перемогами у профі. В останньому бою він виграв титул чемпіона Австралії в 1-й важкій вазі.

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