На одного бандита менше: боєць ММА затримав злодія на пляжі в Ріо

Злочинець украв у жінки телефон

Відомий боєць змішаних єдиноборств Феліпе Коларес у Ріо-де-Жанейро зупинив людину, яка звинувачується в крадіжці телефону. Коларес використав навички джиу-джитсу, щоб упіймати злодія і тримав злочинця на землі в очікуванні прибуття поліції. Раніше ексчемпіон UFC Конор Макгрегор мало не вбив дівчину.

"Я вийшов зі спортзалу і побачив, як грабують жінку на пляжі. Помітивши, що злочинець беззбройний, ми з друзями втрутилися і я притиснув грабіжника до землі, використовуючи прийоми джиу-джитсу", — написав Феліпе в Instagram.

"Сьогодні у нас на вулицях стало на одного бандита менше. Я не рекомендую непідготовленим людям робити це. Але сьогодні я став на один відсоток кращим", — додав Коларес у соцмережах.

Феліпе Коларесу – 28 років. У нього є чорний пояс з джиу-джитсу та дзюдо. У ММА провів 14 боїв — 10 перемог та 4 поразки. Виступав у UFC.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

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