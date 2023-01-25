Стрибнула за борт, рятуючись від кулаків Макгрегора: боєць UFC мало не вбив дівчину

Знаменитий боєць влаштував бійку на своєму дні народження

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор потрапив до скандальної історії, яка може завершитися судом. Його звинувачують у побитті жінки. Раніше Макгрегор образив дружину свого суперника.

Як повідомляє MMA Junkie, влітку минулого року Макгрегор святкував день народження на яхті у Середземному морі. За словами дівчини, з якою боєць ММА був давно знайомий, у якийсь момент Конор почав ображати її зовнішній вигляд, потім ударив у живіт та в обличчя, після чого погрожував її втопити.

"Я знала, що мені потрібно покинути яхту, тому що була впевнена, що він збирається мене вбити. У нас є спільні друзі, ми раніше зустрічалися з ним багато разів, і я не могла повірити, що він зробив це зі мною. Він злочинець. Думаю, він убив би мене, якби я не втекла", — розповіла поліції потерпіла.

Дівчина заявила, що вона настільки побоювалася за своє життя, що змушена була стрибнути за борт яхти. У воді її підібрала берегова охорона.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

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