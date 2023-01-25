Прыгнула за борт, спасаясь от кулаков Макгрегора: боец UFC чуть не убил девушку

Знаменитый боец устроил драку на своем дне рождения

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор попал в скандальную историю, которая может завершится судом. Его обвиняют в избиении женщины. Ранее Макгрегор оскорбил жену своего соперника.

Как сообщает MMA Junkie, летом прошлого года Макгрегор праздновал день рождения на яхте в Средиземном море. По словам девушки, с которой боец ММА был давно знаком, в какой-то момент Конор начал оскорблять ее внешний вид, затем ударил в живот и в лицо, после чего пригрозил ее утопить.

"Я знала, что мне нужно покинуть яхту, потому что была уверена, что он собирается меня убить. У нас есть общие друзья, мы раньше встречались с ним много раз, и я не могла поверить, что он сделал это со мной. Он преступник. Думаю, он убил бы меня, если бы я не сбежала", — рассказала полиции потерпевшая.

Девушка заявила, что она настолько опасалась за свою жизнь, что была вынуждена прыгнуть за борт яхты. В воде ее подобрала береговая охрана.

Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

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