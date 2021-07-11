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Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)

Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В Лас-Вегасе состоялось шоу смешанных единоборств UFC 264. В главном бою американец Дастин Порье добыл победу техническим нокаутом над ирландцем Конором Макгрегором после того, как у последнего сломалась нога, и "Печально известный" уже не мог продолжать схватку. После поединка бойцы взяли слово, и если "Бриллиант" говорил вежливо, то вот Конор вновь запустил оскорбления в адрес соперника, задев даже его жену.

Макгрегор - Порье 3: видео боя

Порье после боя отметил, что Макгрегору пора завязывать с трэш-током, ведь он перегибает палку, говоря об убийстве в октагоне

 
 
 
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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Макгрегор же заявил, что вернется, а его дуэль с Порье не закончена. Более того, ирландец рассказал, что, если не сможет решить вопрос в октагоне, то займется этим вне клетки.  Кроме того, Конор оскорбил жену Дастина Джоли

"Я разносил его в боксе, разбивал его ногу. Как обычно он прыгал в ноги, чтобы сократить дистанцию. Это не конец! Если придется, мы закончим за пределами октагона. Мне на***ть! Не было ни одного чека. Он ни один удар не чекнул. Твоя жена пишет мне в "личку", черкни еще. Жду тебя на афтепати в клубе, су*а ты неверная", - приводит слова Конора пресс-служба ufc.

К слову, Джоли не стерпела оскорблений в свой адрес и показала Конору средний палец:

Таким образом, любители ММА могут стать свидетелями четвертого боя между бойцами, и над этим уже вовсю смеются в сети.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 88

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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