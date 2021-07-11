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Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)

Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
07:38 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ufc

В ночь на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile прошел масштабный вечер смешанных единоборств от компании Ultimate Fighting Championship - UFC 264. В главном бою шоу выступили представители легкого дивизиона ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Боец ММА расправился с соперником за 10 секунд (видео)

Макгрегор и Порье провели, пожалуй, самый безумный раунд в истории ММА. Ирландец попытался провести "гильотину", а Дастин, оказавшись сверху Конора, начал планомерно избивать ирландца ударами с локтей. За несколько секунд до конца раунда Макгрегор поднялся и пошел в размен с американцем. В какой-то момент Конор подвернул ногу и упал. В итоге судьи по истечению одного раунда отдали победу техническим нокаутом Порье.

Видео остановки боя Конор Макгрегор - Дастин Порье:

"Телеграф" напоминает, что Конор и Дастин провели между собой третий бой. В январе 2021 года Порье сенсационно нокаутировал Макгрегора после серии лоу-киков, а в сентябре 2014 года ирландец отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 363

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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