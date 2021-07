Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)

В ночь на воскресенье, 11 июля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile прошел масштабный вечер смешанных единоборств от компании Ultimate Fighting Championship - UFC 264. В главном бою шоу выступили представители легкого дивизиона ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Макгрегор и Порье провели, пожалуй, самый безумный раунд в истории ММА. Ирландец попытался провести "гильотину", а Дастин, оказавшись сверху Конора, начал планомерно избивать ирландца ударами с локтей. За несколько секунд до конца раунда Макгрегор поднялся и пошел в размен с американцем. В какой-то момент Конор подвернул ногу и упал. В итоге судьи по истечению одного раунда отдали победу техническим нокаутом Порье.

Видео остановки боя Конор Макгрегор - Дастин Порье:

Here’s the video of McGregor breaking his leg/ankle #UFC264 pic.twitter.com/20qus1rFfB

The DIAMOND gets the dub via Doctor's Stoppage in RD #UFC264 pic.twitter.com/fa4u4LVxzl

— UFC (@ufc) July 11, 2021