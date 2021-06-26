Боец ММА расправился с соперником за 10 секунд (видео)

В ночь на 26 июня (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся масштабный ММА-ивент, главным событием которого стал бой между россиянином Валентином Молдавским и американцем Тимоти Джонсоном. В андеркарде также было на что посмотреть.

В частности, в поединке предварительного карда встретились американские бойцы Кори Самуэльс и Исайа Хокит. Их бой не продлился долго, ведь Кори, который был аутсайдером встречи по мнению букмекеров, уже на 10-й секунде вырубил Исайю. Самуэльс исполнил серию из двух "двоек" и после второго выпада Хокит оказался на настиле.

Видео нокаута в бою Кори Самуэльс - Исайа Хокит:

A sweet breakdown for an EVEN sweeter KO!@RobinBlackMMA has the instant scoop on tonight’s 10-second Corey Samuels stoppage win. #Bellator261 pic.twitter.com/qkrDIxdZKu — BellatorMMA (@BellatorMMA) June 26, 2021

В главном бою шоу Молдавский победил Джонсона единогласным решением судей.

Лучшие моменты боя Молдавский - Джонсон:

"Телеграф" напоминает, что недавно чемпионский пояс Bellator завоевал украинский боец ММА Ярослав Амосов. В битве за пояс в полусреднем весе украинец одолел бразильца Дугласа Лиму. Таким образом, Амосов стал первым украинцем, который выигрывал пояс Bellator.