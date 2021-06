Самый сильный человек мира "медленно" нокаутировал соперника (видео)

В субботу, 5 июня, в польском Гданьске состоялся большой вечер смешанных единоборств KSW 61: To Fight or Not To Fight, главным событием которого стал бой местных тяжеловесов Мариуша Пудзяновски и Лукаша Юрковски.

Пудзяновски, который известен по своим выступлениям в стронгмене, нокаутировал своего соотечественника в третьем раунде. В конкурентном бою пятикратный обладатель титула "Самый сильный человек мира" зажал оппонента в партере и медленно, но верно принялся избивать его. В итоге рефери остановил схватку, зафиксировав технический нокаут.

Видео "медленного" нокаута в бою Мариуш Пудзяновски - Лукаш Юрковски:

Для Пудзяновски этот успех стал 15-м в карьере при семи поражениях. Юрковски, в свою очередь, проиграл в 12-й раз, имея на счету 17 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте не вечере единоборств в Энтерпрайзе.