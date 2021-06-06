Боец-тяжеловес нокаутировал соперника за секунду до конца раунда (видео)

В ночь с 5 на 6 июня (время киевское) в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств UFC Fight Night 189. В главном бою шоу встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк из Суринама и бразилец Аугусто Сакаи.

Встреча двух возрастных бойцов завершилась зрелищным нокаутом за одну секунду до конца первого раунда. Розенструйк мощным ударом с правой повалил соперника на канвас, а затем серией ударов добил оппонента.

Видео нокаута в бою Жаирзиньо Розенструйк - Аугусто Сакаи:

Jairzinho Rozenstruik with the KO at the buzzer!! #UFCVegas28 pic.twitter.com/c0jtwP4Cq6 — Jason Williams (@jasoneg33) June 6, 2021

К слову, победа суринамца была признана выступлением вечера на турнире.

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Для 33-летнего Жаирзиньо этот успех стал 12-м в профи при двух поражениях. 30-летний Сакаи, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 15 побед и одну ничью.

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