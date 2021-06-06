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Боец-тяжеловес нокаутировал соперника за секунду до конца раунда (видео)

Боец-тяжеловес нокаутировал соперника за секунду до конца раунда (видео)
09:07 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь с 5 на 6 июня (время киевское) в городе Энтерпрайз (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств  UFC Fight Night 189. В главном бою шоу встретились тяжеловесы Жаирзиньо Розенструйк из Суринама и бразилец Аугусто Сакаи.

Лицом в канвас: бразильский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

Встреча двух возрастных бойцов завершилась зрелищным нокаутом за одну секунду до конца первого раунда. Розенструйк мощным ударом с правой повалил соперника на канвас, а затем серией ударов добил оппонента. 

Видео нокаута в бою Жаирзиньо Розенструйк - Аугусто Сакаи:

К слову, победа суринамца была признана выступлением вечера на турнире.

 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

Для 33-летнего Жаирзиньо этот успех стал 12-м в профи при двух поражениях. 30-летний Сакаи, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 15 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире по ММА в Минске.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,472

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Жаирзиньо Розенструйк, Аугусто Сакаи.
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