Лицом в канвас: бразильский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

На турнире по смешанным единоборствам ACA 123 состоялось немало зрелищных боев, в частности, Рене Пессоа эффектно нокаутировал Алексея Ефремова.
Поединок средневесов завершился досрочной победой Пессоа в третьем раунде. Уже подуставший бразилец сумел поймать Евремова мощнейшим ударом с правой, после чего россиянин упал лицом в канвас. Рене начал добивать оппонента, но судья оперативно вмешался и зафиксировал победу бразильца техническим нокаутом.
Видео нокаута в бою Рене Пессоа - Алексей Евремов:
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Для бразильца эта победа стала 18-й в профи при шести поражениях, россиянин, в свою очередь, проиграл в 13-й раз, имея на своем счету 22 победы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном бою шоу АCA 123 сражался украинец.