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Боец ММА нокаутировал соперника брутальным апперкотом (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника брутальным апперкотом (видео)
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На турнире по смешанным единоборствам ACA 123 зрители стали свидетелями ярких досрочных побед, в частности, в бою полутяжей Артур Астахов - Илья Щеглов был зафиксирован эффектный нокаут.

Боец ММА отправил соперника в нокдаун запрещенным ударом (видео)

Уже во втором раунде Астахов серией ударов уронил оппонента, а затем добил соперника. На повторе видно, что решающий урон Щеглову нанес апперкот Артура. 

Видео нокаута в бою Артур Астахов - Илья Щеглов:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Для Астахова эта победа стала 18-й при семи поражениях, Щеглов, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея в активе семь побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в главном бою шоу ACA 123 выступил украинский легковес.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 361

Все по теме:

Нокаут, Смешанные единоборства, Артур Астахов, Илья Щеглов.
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