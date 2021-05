Боец ММА отправил соперника в нокдаун запрещенным ударом (видео)

В ночь на 22 мая в американском Анкасвилле состоялся масштабный вечер профессиональных единоборства от промоушена Bellator.

В карде шоу Bellator 259, в частности, выступили американские легковесы Саад Авад и Нейт Эндрюс. 37-летний Саад владел ощутимым преимуществом и уже на четвертой минуте поединка нокаутировал оппонента. Эндрюс, пропустив массу мощных ударов, попросту сдался лежа на канвасе. Примечательно, что в одном из эпизодов схватки Авад отправил соперника в нокдаун ударом головой, что запрещено правилами. В итоге рефери констатировал победу Авада техническим нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута в бою Саад Авад - Нейт Эндрюс:

