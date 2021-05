Девушка-боец ММА добыла зрелищную победу в Bellator (видео)

В ночь на 22 мая (время киевское) в Анкасвилле состоялся большой вечер профессиональных единоборства Bellator 259.

В карде турнира выступили девушки-бойцы легкого веса британка Ли Маккурт и австралийка Джанэй Хардинг. В середине второго раунда североирландке удалось перевернуть ход поединка. Маккурт лежа нанесла сопернице мощнейший удар ногой в голову, а затем "задушила" оппонентку болевым приемом "треугольник".

Видео зрелищного сабмишна в бою Ли Маккурт - Джанэй Хардинг доступно в сети:

What a comeback!@LeahMcCourtMMA gets the submission victory over Janay Harding! #Bellator259 #MMA pic.twitter.com/ixTfRmMT3i

— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 21, 2021