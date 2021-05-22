Девушка-боец ММА добыла зрелищную победу в Bellator (видео)

В ночь на 22 мая (время киевское) в Анкасвилле состоялся большой вечер профессиональных единоборства Bellator 259.

В карде турнира выступили девушки-бойцы легкого веса британка Ли Маккурт и австралийка Джанэй Хардинг. В середине второго раунда североирландке удалось перевернуть ход поединка. Маккурт лежа нанесла сопернице мощнейший удар ногой в голову, а затем "задушила" оппонентку болевым приемом "треугольник".

Видео зрелищного сабмишна в бою Ли Маккурт - Джанэй Хардинг доступно в сети:

Отметим, для Маккурт эта победа стала восьмой в профи при одному поражении, Хардинг, в свою очередь, проиграла в шестой раз, имея на своем счету 5 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире по ММА в Панама-Сити.