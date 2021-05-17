Боец ММА прославился, отправив соперника в нокаут ударом из кино (видео)

В поединке локальной американской лиги Impact Promotions зрители стали свидетелями невероятного нокаута.

21-летний американец Деанте Браун сразился со своим соотечественником Нейтаном Элтландом в Панама-Сити (Флорида, США). Бой проходил довольно ровно, но в самом начале второго раунда Деанте невообразимым образом решил исход противостояния. На 3-й секунде второй пятиминутки Браун исполнил идеальный удар "вертухой" на 360 градусов. Оппонент, пожалуй, даже не понял как оказался в тяжелейшем нокауте. Такие удары любители ММА чаще всего видят в кино, а не в официальных боях.

Видео эффектного нокаута в бою Деанте Браун - Нейтан Элтланд:

К слову, после этой победы про Деанте, который выступает на любительском уровне, начали писать мировые СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере ММА в Атлантик-Сити.