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Боец ММА градом ударов отправил соперника в "стоячий" нокаут (видео)

Боец ММА градом ударов отправил соперника в "стоячий" нокаут (видео)
Обновлено 13:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pflmma

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) прошел большой вечер профессиональных единоборств Professional Fighters League - PFL 3. 

Друг Макгрегора победил "Питбуля" в кровавом бою (видео)

В карде состоялось немало зрелищных поединков, в частности, в клетке сразились тяжеловесы Бруно Каппелозза и Анте Делия. Бразилец Каппелозза уже в первом раунде прижал оппонента к сетке и серией мощных ударов начал избивать соперника. От падения на настил хорвата Делию спасли сетка и судья, который остановил односторонний бой.

Видео "стоячего" нокаута в бою Бруно Каппелозза - Анте Делия:

 
 
 
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Публикация от Professional Fighters League (@pflmma)

Для 31-летнего бразильца эта победа стала девятой в карьере при 5 поражениях. 30-летний Анте проиграл в четвертый раз, имея на счету 17 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере смешанных единоборств Bellator 258.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 620

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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