Непобедимый боец ММА ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 8 мая (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошел масштабный ММА-ивент Bellator 258.

В одном из самых ярких поединков вечера встретились представители среднего веса американцыДжонни Эблин, который еще не проигрывал в профи, и Даниэль Мадрид. Эблин начал схватку весьма активно и уже в первом раунде после серии ударов Мадрид оказался в нокдауне. Джонни принялся добивать оппонента, который практически не защищался. А рефери явно замешкался, но все-таки остановил избиение.

Видео нокаута в бою Джонни Эблин - Даниэль Мадрид:

