Боец ММА лютым ударом ногой сплющил нос сопернику (видео)

Британский боец смешанных единоборств Майкл Пейдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator 258, что проходил в американском Анкасвилле.

В поединке против американца Дерека Андерсона уже в первом раунде зрители увидели хай-кик вечера в исполнении британца. Пейдж мощнейшим ударом ногой попал сопернику прямо в нос. Тем не менее Андерсон продолжил поединок после сокрушительного попадания, однако после первого раунда врач представителя США запретил тому выходить в октагон.

Видео "суперудара" Пейджа доступно в сети:

Another look at that superkick from @Michaelpage247!#Bellator258 LIVE now on @Showtime! get a free 30 day trial https://t.co/ll9FZ74dhq pic.twitter.com/Y8EYeaMODm

— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 8, 2021