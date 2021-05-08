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Боец ММА лютым ударом ногой сплющил нос сопернику (видео)

Боец ММА лютым ударом ногой сплющил нос сопернику (видео)
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram bellatormma

Британский боец смешанных единоборств Майкл Пейдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator 258, что проходил в американском Анкасвилле.

Боец ММА прибил соперника к канвасу (видео)

В поединке против американца Дерека Андерсона уже в первом раунде зрители увидели хай-кик вечера в исполнении британца. Пейдж мощнейшим ударом ногой попал сопернику прямо в нос. Тем не менее Андерсон продолжил поединок после сокрушительного попадания, однако после первого раунда врач представителя США запретил тому  выходить в октагон.

Видео "суперудара" Пейджа доступно в сети:

Таким образом, 34-летний Пейдж добыл 19 победу в профи при одном поражении. 31-летний Андерсон проиграл в пятый раз, имея на своем счету 17 побед.

После боя нос "Варвара" выглядел ужасно, однако сам Дерек не отчаивается и намерен вернуться в октагон в ближайшее время:

 
 
 
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Публикация от Derek “Barbaric” Anderson (@derekbarbaric_mma)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в соглавном поединке  Bellator 258 зрители стали свидетелями брутального нокаута.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,016

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Bellator, Майкл Пейдж, Дерек Андерсон.
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