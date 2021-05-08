Боец ММА лютым ударом ногой сплющил нос сопернику (видео)

Британский боец смешанных единоборств Майкл Пейдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator 258, что проходил в американском Анкасвилле.

В поединке против американца Дерека Андерсона уже в первом раунде зрители увидели хай-кик вечера в исполнении британца. Пейдж мощнейшим ударом ногой попал сопернику прямо в нос. Тем не менее Андерсон продолжил поединок после сокрушительного попадания, однако после первого раунда врач представителя США запретил тому выходить в октагон.

Видео "суперудара" Пейджа доступно в сети:

Таким образом, 34-летний Пейдж добыл 19 победу в профи при одном поражении. 31-летний Андерсон проиграл в пятый раз, имея на своем счету 17 побед.

После боя нос "Варвара" выглядел ужасно, однако сам Дерек не отчаивается и намерен вернуться в октагон в ближайшее время:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Derek “Barbaric” Anderson (@derekbarbaric_mma)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в соглавном поединке Bellator 258 зрители стали свидетелями брутального нокаута.