Боец ММА лютым ударом ногой сплющил нос сопернику (видео)

Британский боец смешанных единоборств Майкл Пейдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator 258, что проходил в американском Анкасвилле.
В поединке против американца Дерека Андерсона уже в первом раунде зрители увидели хай-кик вечера в исполнении британца. Пейдж мощнейшим ударом ногой попал сопернику прямо в нос. Тем не менее Андерсон продолжил поединок после сокрушительного попадания, однако после первого раунда врач представителя США запретил тому выходить в октагон.
Видео "суперудара" Пейджа доступно в сети:
Another look at that superkick from @Michaelpage247!#Bellator258 LIVE now on @Showtime! get a free 30 day trial https://t.co/ll9FZ74dhq pic.twitter.com/Y8EYeaMODm
— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 8, 2021
Таким образом, 34-летний Пейдж добыл 19 победу в профи при одном поражении. 31-летний Андерсон проиграл в пятый раз, имея на своем счету 17 побед.
После боя нос "Варвара" выглядел ужасно, однако сам Дерек не отчаивается и намерен вернуться в октагон в ближайшее время:
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Ранее "Телеграф" сообщал, что в соглавном поединке Bellator 258 зрители стали свидетелями брутального нокаута.