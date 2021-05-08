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Боец ММА одним ударом брутально нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА одним ударом брутально нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram bellatormma

В ночь на субботу, 8 мая (время киевское), в Анкасвилле (штат Коннектикут,  США) состоялся масштабный вечер профессионального ММА - Bellator 258. В соглавном поединке зрители стали свидетелями яркого нокаута.

Боец ММА нокаутировал соперника эффектным ударом локтем (видео)

В четвертьфинале Гран-при полутяжеловесов американец Энтони Джонсон сразился с бразильцем Жозе Аугусто Азеведо. Во втором раунде представитель США мощнейшим ударом с правой нокаутировал оппонента, добивание не понадобилось. 

Видео нокаута в бою Энтони Джонсон - Жозе Аугусто Азеведо:

Отметим, этот успех стал для 37-летнего Джонсона 23 в карьере при 6 поражениях. 29-летний Азеведо, в свою очередь, проиграл в третий раз при 7 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на турнире  RCC 9.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 473

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Энтони Джонсон, Жозе Аугусто Азеведо.
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