Боец ММА одним ударом брутально нокаутировал соперника (видео)

В ночь на субботу, 8 мая (время киевское), в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся масштабный вечер профессионального ММА - Bellator 258. В соглавном поединке зрители стали свидетелями яркого нокаута.

В четвертьфинале Гран-при полутяжеловесов американец Энтони Джонсон сразился с бразильцем Жозе Аугусто Азеведо. Во втором раунде представитель США мощнейшим ударом с правой нокаутировал оппонента, добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Энтони Джонсон - Жозе Аугусто Азеведо:

.@Anthony_Rumble had a few words to follow this KO at #Bellator258.#MMA #BellatorOnShowtime pic.twitter.com/srsYmhB6Dy

— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 8, 2021