Боец ММА одним ударом брутально нокаутировал соперника (видео)

В ночь на субботу, 8 мая (время киевское), в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся масштабный вечер профессионального ММА - Bellator 258. В соглавном поединке зрители стали свидетелями яркого нокаута.

В четвертьфинале Гран-при полутяжеловесов американец Энтони Джонсон сразился с бразильцем Жозе Аугусто Азеведо. Во втором раунде представитель США мощнейшим ударом с правой нокаутировал оппонента, добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Энтони Джонсон - Жозе Аугусто Азеведо:

Отметим, этот успех стал для 37-летнего Джонсона 23 в карьере при 6 поражениях. 29-летний Азеведо, в свою очередь, проиграл в третий раз при 7 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на турнире RCC 9.