Боец ММА нокаутировал соперника эффектным ударом локтем (видео)

В ночь с 1 на 2 мая (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 25. В главном поединке карда выступили американский полутяж Доминик Рейес и боец из Чехии Иржи Прохазка.

Поединок завершился зрелищным нокаутом во втором раунде. 28-летний Прохазка прижал 31-летнего американца к сетке, а затем неожиданным ударом локтем с разворота вырубил оппонента.

Видео зрелищного нокаута в бою Доминик Рейес - Иржи Прохазка:

Absurd knockout from Jiri Prochazka to finish it in the 2nd round #UFCVegas25 pic.twitter.com/kQZI6eQKBw

— BetOnline.ag (@betonline_ag) May 2, 2021