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Боец ММА нокаутировал соперника эффектным ударом локтем (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника эффектным ударом локтем (видео)
Обновлено 11:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь с 1 на 2 мая (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC Apex состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 25. В главном поединке карда выступили американский полутяж Доминик Рейес и боец из Чехии Иржи Прохазка.

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Поединок завершился зрелищным нокаутом во втором раунде. 28-летний Прохазка прижал 31-летнего американца к сетке, а затем неожиданным ударом локтем с разворота вырубил оппонента. 

Видео зрелищного нокаута в бою Доминик Рейес - Иржи Прохазка:

Для Прохазки эта победа стала 28 при трех поражениях, Рейес, в свою очередь, проиграл в третий раз, при 12 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на вечере ММА в Атлантик-Сити.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 596

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Доминик Рейес, Иржи Прохазка.
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