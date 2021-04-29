Белорусский боец ММА добыл победу, нанеся запрещенный удар после гонга (видео)

На вечере смешанных единоборств ONE on TNT 4 в Сингапуре состоялся занимательный поединок.

Белорусский боец ММА тяжелого веса Кирилл Грищенко добыл досрочную победу над представителем Сенегала Умаром Кейном. Во втором раунде Грищенко уже после гонга нанес удар в горло Кейну, и тот рухнул на канвас. Умар по состоянию здоровья не стал продолжать схватку, а судьи присудили белорусу победу нокаутом.

В сети мнение пользователей на счет нокаута в этом бою разделились. Одни считают, что Кейну надо дать "Оскар" за актерские способности. Другие же усмотрели нарушение правил со стороны Кирилла, который нанес запрещенный удар в горло, да еще и после гонга.

Видео нокаута в бою Кирилл Грищенко - Умар Кейн:

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