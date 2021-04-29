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Четверг, 29.04.2021
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Белорусский боец ММА добыл победу, нанеся запрещенный удар после гонга (видео)

Белорусский боец ММА добыл победу, нанеся запрещенный удар после гонга (видео)
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф onefc.com

На вечере смешанных единоборств ONE on TNT 4 в Сингапуре состоялся занимательный поединок.

"Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника (видео)

Белорусский боец ММА тяжелого веса Кирилл Грищенко добыл досрочную победу над представителем Сенегала Умаром Кейном. Во втором раунде Грищенко уже после гонга нанес удар в горло Кейну, и тот рухнул на канвас. Умар по состоянию здоровья не стал продолжать схватку, а судьи присудили белорусу победу нокаутом.

В сети мнение пользователей на счет нокаута в этом бою разделились. Одни считают, что Кейну надо дать "Оскар" за актерские способности. Другие же усмотрели нарушение правил со стороны Кирилла, который нанес запрещенный удар в горло, да еще и после гонга. 

Видео нокаута в бою Кирилл Грищенко - Умар Кейн:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте на турнире UFC в Джексонвилле

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 209

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Нокаут, MMA, Умар Кейн, Кирилл Грищенко.
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