"Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В главном событии шоу чемпион полусреднего веса нигерийский американец Камару Усман встретился в октагоне с американцем Хорхе Масвидалем.

Уже во втором раунде "Нигерийский кошмар" мощнейшим ударом с правой уронил соперника, а затем одиночными ударами добил оппонента. Таким образом, Усман добыл 19-ю победу в профи при одном поражении, а Масвидаль проиграл в 15-й раз, имея на счету 35 побед.

Видео нокаута в бою Камару Усман - Хорхе Масвидаль:

KAMARU USMAN WITH THE MASSIVE RIGHT HAND

WOW. #UFC261 pic.twitter.com/xBF5j8CkQn

