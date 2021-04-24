Украинская звезда ММА проиграла в чемпионском бою (видео)

На вечере смешанных единоборств от промоушена Legacy Fighting Alliance в Шони (штат Оклахома, США) в главном бою в октагоне сразились украинка Светлана Гоцык и чемпионка LFA в минимальном весе из Венесуэлы Пьерангела Родригес.

В пятом раунде Родригес в партере избила украинку, добыв досрочную победу.

Видео нокаута Светлана Гоцык - Пьерангела Родригес:

#LFA105 Replay: Piera Rodriguez gets the late 5th round TKO to become the LFA straw weight queen #MMATwitter pic.twitter.com/k2vInMUlCA — MMAdissect (@mmadissect) April 24, 2021

Лицо украинки изменилось до неузнаваемости после боя:

Для Гоцык это поражение стало пятым при 13 победах. Родригес выиграла все шесть своих поединков. Примечательно, что Светлана вышла на бой на коротком уведомлении, готовясь к схватке лишь одну неделю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец ММА проиграл нокаутом на шоу в Минске.