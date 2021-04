Украинская звезда ММА проиграла в чемпионском бою (видео)

На вечере смешанных единоборств от промоушена Legacy Fighting Alliance в Шони (штат Оклахома, США) в главном бою в октагоне сразились украинка Светлана Гоцык и чемпионка LFA в минимальном весе из Венесуэлы Пьерангела Родригес.

В пятом раунде Родригес в партере избила украинку, добыв досрочную победу.

Видео нокаута Светлана Гоцык - Пьерангела Родригес:

#LFA105 Replay: Piera Rodriguez gets the late 5th round TKO to become the LFA straw weight queen #MMATwitter pic.twitter.com/k2vInMUlCA

— MMAdissect (@mmadissect) April 24, 2021