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Украинская звезда ММА проиграла в чемпионском бою (видео)

Украинская звезда ММА проиграла в чемпионском бою (видео)
Обновлено 14:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lfafighting

На вечере смешанных единоборств от промоушена Legacy Fighting Alliance в Шони (штат Оклахома, США) в главном бою в октагоне сразились украинка Светлана Гоцык и чемпионка LFA в минимальном весе из Венесуэлы Пьерангела Родригес.

Девушка-боец ММА брутально нокаутировала соперницу (видео)

В пятом раунде Родригес в партере избила украинку, добыв досрочную победу.

Видео нокаута Светлана Гоцык - Пьерангела Родригес:

Лицо украинки изменилось до неузнаваемости после боя:

Светлана Гоцык до и после боя

Для Гоцык это поражение стало пятым при 13 победах. Родригес выиграла все шесть своих поединков. Примечательно, что Светлана вышла на бой на коротком уведомлении, готовясь к схватке лишь одну неделю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боец ММА проиграл нокаутом на шоу в Минске.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 353

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Светлана Гоцык, Пьерангела Родригес.
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