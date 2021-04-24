Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

На вечере смешанных единоборств ACA 122 в Минске в главном поединке шоу чемпион промоушена в тяжелом весе американец Тони Джонсон защитил свой титул в бою против украинского претендента Дмитрия Побережца.

Американец владел солидным преимуществом в поединке, а во втором раунде Побережец получил рассечение, однако продолжал борьбу. В третьей пятиминутке Джонсон вновь перевел поединок в партер, где серией мощных ударов довел дело до технического нокаута - рефери решил остановить схватку.

Видео нокаута в бою Тони Джонсон - Дмитрий Побережец:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в своем прошлом бою Дмитрий Побережец победил Руслана Магомедова.