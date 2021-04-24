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Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: Instagram aca_mma

На вечере смешанных единоборств ACA 122 в Минске в главном поединке шоу чемпион промоушена в тяжелом весе американец Тони Джонсон защитил свой титул в бою против украинского претендента Дмитрия Побережца.

Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)

Американец владел солидным преимуществом в поединке, а во втором раунде Побережец получил рассечение, однако продолжал борьбу. В третьей пятиминутке Джонсон вновь перевел поединок в партер, где серией мощных ударов довел дело до технического нокаута - рефери решил остановить схватку.

Видео нокаута в бою Тони Джонсон - Дмитрий Побережец:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в своем прошлом бою Дмитрий Побережец победил Руслана Магомедова.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 467

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Тони Джонсон, ACA.
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