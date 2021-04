Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)

На вечере ММА Open Fighting Championship 3, что проходил в Санкт-Петербурге, любители смешанных единоборств стали свидетелями жесткого нокаута.

В поединке средневесов российский боец Сергей Романов уже в первом раунде уложил на канвас бразильца Ванилтона Антунеса. Романов умудрился выцелить коленом челюсть соперника и после чистого попадания в голову Антунес рухнул лицом вниз на настил. Примечательно, что бразилец оказался в нокауте впервые в карьере.

Видео эффектного нокаута в бою Сергей Романов - Ванилтон Антунес доступно в сети:

MY GOD. Insane knee to the face by Sergey Romanov #OpenFC3 pic.twitter.com/lYsSlqtaBX

— caposa (@Grabaka_Hitman) April 17, 2021