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Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)

Боец ММА отправил соперника в тяжелейший нокаут ударом коленом в голову (видео)
Обновлено 20:25 Сегодня Телеграф Фото: Instagram romanov_sergey_mma

На вечере ММА Open Fighting Championship 3, что проходил в Санкт-Петербурге, любители смешанных единоборств стали свидетелями жесткого нокаута.

Экс-чемпион UFC впервые улетел в нокаут (видео)

В поединке средневесов российский боец Сергей Романов уже в первом раунде уложил на канвас бразильца Ванилтона Антунеса. Романов умудрился выцелить коленом челюсть соперника и после чистого попадания в голову Антунес рухнул лицом вниз на настил. Примечательно, что бразилец оказался в нокауте впервые в карьере.

Видео эффектного нокаута в бою Сергей Романов - Ванилтон Антунес доступно в сети:

 
 
 
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Публикация от OPEN FIGHTING CHAMPIONSHIP (@open_fc_mma)

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере UFC в Лас-Вегасе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 300

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Сергей Романов, Ванилтон Антунес.
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