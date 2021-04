Боец UFC встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 18 апреля (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер смешанных единоборства UFC Vegas 24. Болельщики увидели массу зрелищных поединков, однако нокаут случился лишь в одном.

В поединке предварительного карда, который проходил в рамках легчайшего веса, встретились американские бойцы Тони Грейвли и Энтони Берчак. Грейвли не стал пользоваться своим козырем в виде борьбы и досрочно завершил поединок в стойке. Во втором раунде 29-летний Грейвли мощным встречным ударом с левой потряс 34-летнего оппонента, а затем добил его.

Видео нокаута в бою Тони Грейвли - Энтони Берчак:

@tonygravely135 shuts his opponents lights out after a back and forth 5 minutes to improve to 2-0 after his move to @AmericanTopTeam #tonygravely #ufcvevegas24 pic.twitter.com/YM1qyoSoub

— BehindTheGrind (@BehindGrind) April 18, 2021