Боец UFC встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

В ночь на 18 апреля (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер смешанных единоборства UFC Vegas 24. Болельщики увидели массу зрелищных поединков, однако нокаут случился лишь в одном.

В поединке предварительного карда, который проходил в рамках легчайшего веса, встретились американские бойцы Тони Грейвли и Энтони Берчак. Грейвли не стал пользоваться своим козырем в виде борьбы и досрочно завершил поединок в стойке. Во втором раунде 29-летний Грейвли мощным встречным ударом с левой потряс 34-летнего оппонента, а затем добил его.

Видео нокаута в бою Тони Грейвли - Энтони Берчак:

@tonygravely135 shuts his opponents lights out after a back and forth 5 minutes to improve to 2-0 after his move to @AmericanTopTeam #tonygravely #ufcvevegas24 pic.twitter.com/YM1qyoSoub — BehindTheGrind (@BehindGrind) April 18, 2021

Эта победа стала для Тони 21-й в профи при 6 поражениях, Энтони проиграл в 8-й раз, имея на своем счету 14 побед.

В главном бою шоу австралийский средневес Роберт Уиттакер судейским решением победил американца Келвина Гастелума. Судейский счет - 50-45 трижды.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте слэмом на вечере ММА в Оклахоме.