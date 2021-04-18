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Боец UFC встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Боец UFC встречным ударом нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В ночь на 18 апреля (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер смешанных единоборства UFC Vegas 24. Болельщики увидели массу зрелищных поединков, однако нокаут случился лишь в одном.

Боец ММА брутально добил соперника, упавшего в нокдаун (видео)

В поединке предварительного карда, который проходил в рамках легчайшего веса, встретились американские бойцы Тони Грейвли и Энтони Берчак. Грейвли не стал пользоваться своим козырем в виде борьбы и досрочно завершил поединок в стойке. Во втором раунде 29-летний Грейвли мощным встречным ударом с левой потряс 34-летнего оппонента, а затем добил его.

Видео нокаута в бою Тони Грейвли - Энтони Берчак:

Эта победа стала для Тони 21-й в профи при 6 поражениях, Энтони проиграл в 8-й раз, имея на своем счету 14 побед.

В главном бою шоу австралийский средневес Роберт Уиттакер судейским решением победил американца Келвина Гастелума. Судейский счет - 50-45 трижды.

Ранее "Телеграф" сообщал о зрелищном нокауте слэмом на вечере ММА в Оклахоме.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,062

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC.
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