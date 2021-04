Боец ММА брутально добил соперника, упавшего в нокдаун (видео)

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер профессиональных единоборств, главным событием которого стали четвертьфинальные поединки Гран-при Bellator в полутяжелом весе. В основном карде также сразились англичанин Пол Дейли и американец Сабах Хомаси.

Уже во втором раунде англичанин встречным ударом с левой поймал Сабаха, который упал на канвас, а затем Пол размашистыми ударами добил оппонента.

Видео нокаута в бою Пол Дейли - Сабах Хомаси:

Paul Daley gets the KO #Bellator pic.twitter.com/18sftxzIWx

A huge comeback victory for Paul Daley! #Bellator257 is live on @BBCiPlayer and @VMSportIE. pic.twitter.com/Lkn39hcCT5

— Bellator Europe (@Bellator_Europe) April 17, 2021