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Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)

Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lfafighting

На вечере смешанных единоборств LFA 104, что проходил в Шони (штат Оклахома, США) в одном из поединков основного карда болельщики стали свидетелями ярчайшего нокаута.

Боец ММА потряс соперника уникальным ударом на первой секунде раунда (видео)

В бою двух американцев Роланда Данлэпа и Обинвы Икебунну зрители увидели эффектный нокаут слэмом. В концовке первого раунда Роланд поднял оппонента, а затем бросил его на настил. Икебунна тут же вырубился, однако в пылу битвы Данлэп нанес сопернику еще несколько мощнейших ударов локтем пока судья не остановил схватку.

Для непобедимого Роланда эта победа стала второй в профи, а вот Икебунна проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке две победы.

Видео нокаута в бою Роланд Данлэп - Обинва Икебунна:

 
 
 
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Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере ММА в Анкасвилле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 161

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Роланд Данлэп, Обинва Икебунна.
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