Боец ММА редчайшим приемом вырубил соперника (видео)

На вечере смешанных единоборств LFA 104, что проходил в Шони (штат Оклахома, США) в одном из поединков основного карда болельщики стали свидетелями ярчайшего нокаута.

В бою двух американцев Роланда Данлэпа и Обинвы Икебунну зрители увидели эффектный нокаут слэмом. В концовке первого раунда Роланд поднял оппонента, а затем бросил его на настил. Икебунна тут же вырубился, однако в пылу битвы Данлэп нанес сопернику еще несколько мощнейших ударов локтем пока судья не остановил схватку.

Для непобедимого Роланда эта победа стала второй в профи, а вот Икебунна проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке две победы.

Видео нокаута в бою Роланд Данлэп - Обинва Икебунна:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на вечере ММА в Анкасвилле.