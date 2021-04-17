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Непобедимый супертяж ударом коленом в голову вырубил соперника (видео)

Непобедимый супертяж ударом коленом в голову вырубил соперника (видео)
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram tallstevefightspeople

На вечере смешанных единоборства в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялось немало зрелищных боев. Самый эффектный нокаут случился в поединке американских  тяжеловесов Стив Моури - Шон Ашер.

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Уже на первой минуте поединка зрители увидели нокаут вечера в исполнении Моури. Стив жестким ударом коленом в голову встретил соперника, который хотел перевести схватку в партер. Нарвавшись на мощнейший удар, Шон улетел в тяжелый нокаут.

Видео нокаута в бою Стив Моури - Шон Ашер:

 
 
 
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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Для непобедимого Моури эта победа стала девятой в профи, а вот Ашер проиграл в четвертый раз, имея в своем активе 13 побед и одну ничью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нокауте на вечере единоборств в Анкасвилле, в котором боец жестко добил упавшего в нокдаун соперника.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 266

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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