Сингапурский боец ММА избил россиянина в борьбе за титул чемпиона (видео)

В главном поединке вечера смешанных единоборств ONE on TNT 2, что проходил в Сингапуре, сразились местный спортсмен Кристиан Ли и россиянин Тимофей Настюхин. На кону поединка стоял титул чемпиона промоушена в легком весе.

Бойцы действовали осторожно, однако уже в первом размене россиянин оказался на канвасе, и Ли начал засыпать оппонента градом ударов со спины. В итоге беззащитного Тимофея спас рефери, который остановил схватку и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Тимофей Настюхин - Кристиан Ли:

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Полное видео боя Тимофей Настюхин - Кристиан Ли:

Для Кристиан эта победа стала 12 при 3 поражениях, Тимофей, в свою очередь, выиграл 14 раз в 19 боях.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте в исполнении хрупкой россиянки.