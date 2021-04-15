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Сингапурский боец ММА избил россиянина в борьбе за титул чемпиона (видео)

Сингапурский боец ММА избил россиянина в борьбе за титул чемпиона (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф Фото: onefc

В главном поединке вечера смешанных единоборств ONE on TNT 2, что проходил в Сингапуре, сразились местный спортсмен Кристиан Ли и россиянин Тимофей Настюхин. На кону поединка стоял титул чемпиона промоушена в легком весе.

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Бойцы действовали осторожно, однако уже в первом размене россиянин оказался на канвасе, и Ли начал засыпать оппонента градом ударов со спины. В итоге беззащитного Тимофея спас рефери, который остановил схватку и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Тимофей Настюхин - Кристиан Ли:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Полное видео боя Тимофей Настюхин - Кристиан Ли:

Для Кристиан эта победа стала 12 при 3 поражениях, Тимофей, в свою очередь, выиграл 14 раз в 19 боях.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте в исполнении хрупкой россиянки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 299

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Тимофей Настюхин, Кристиан Ли.
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