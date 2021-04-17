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Боец ММА потряс соперника уникальным ударом на первой секунде раунда (видео)

Боец ММА потряс соперника уникальным ударом на первой секунде раунда (видео)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram themaorikid

Новозеландский боец смешанных единоборств Джей Джей Уилсон задал тон вечеру ММА от промоушена Bellator в Анкасвилле. 

Непобедимый супертяж ударом коленом в голову вырубил соперника (видео)

В первом поединке предварительного карда против португальца Педро Карвальо Джей Джей выглядел гораздо разнообразнее соперника, а в начале второго раунда и вовсе удивил оппонента эффектным ударом с локтя с разворота. Данное попадание потрясло Карвальо, положение которого в октагоне заметно ухудшилось, и привело к техническому нокауту.

Видео нокаута в бою Джей Джей Уилсон - Педро Карвальо:

Для Уилсона, который пока не знает поражений в профи, это успех стал восьмым в карьере. Карвальо, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея в своем послужном списке 11 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере ММА в Анкасвилле был зафиксирован брутальный нокаут.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 263

Все по теме:

Нокаут, Смешанные единоборства, Bellator, Педро Карвальо, Джей Джей Уилсон.
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