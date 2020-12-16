Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)

В Москве в прошлый уик-энд состоялся ММА-ивент ACA 115. В главном бою шоу Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением судей.

В предварительном карде турнира выступил 35-летний украинский тяжеловес Дмитрий Побережец, противостоял которому 34-летний российский боец Руслан Магомедов. В начале третьего раунда Дмитрию мощнейшим ударом с левой удалось уронить оппонента на канвас и провести несколько добивающий ударов, пока в ход поединка не вмешался рефери, который зафиксировал технический нокаут.

Видео боя Дмитрий Побережец - Руслан Магомедов

Этот успех стал для Побережца 25-м на профессиональной арене при 5 поражениях. Магомедов проиграл во второй раз при 15 триумфах. К слову, Дмитрий фактически вышел на чемпионский бой в промоушене. Титулом ACA в тяжелом весе на данный момент владеет Тони "Халк" Джонсон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Исмаилов угодил в скандал накануне боя со Штырковым.