Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
Вратарь придумал новый способ, как отбить пенальти (видео)
Вратарь придумал новый способ, как отбить пенальти (видео)
Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)
Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)
Необычный данк украинца признан лучшим моментом в истории Мирового тура-3х3 (видео)
Необычный данк украинца признан лучшим моментом в истории Мирового тура-3х3 (видео)

Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)

Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В Москве в прошлый уик-энд состоялся ММА-ивент ACA 115. В главном бою шоу Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением судей.

В предварительном карде турнира выступил 35-летний украинский тяжеловес Дмитрий Побережец, противостоял которому 34-летний российский боец Руслан Магомедов. В начале третьего раунда Дмитрию мощнейшим ударом с левой удалось уронить оппонента на канвас и провести несколько добивающий ударов, пока в ход поединка не вмешался рефери, который зафиксировал технический нокаут.

Видео боя Дмитрий Побережец - Руслан Магомедов

Этот успех стал для Побережца 25-м на профессиональной арене при 5 поражениях. Магомедов проиграл во второй раз при 15 триумфах. К слову, Дмитрий фактически вышел на чемпионский бой в промоушене. Титулом ACA в тяжелом весе на данный момент владеет Тони "Халк" Джонсон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Исмаилов угодил в скандал накануне боя со Штырковым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Дмитрий Побережец.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Владимир Кличко включен в Международный зал боксерской славы: лучшие моменты в карьере (видео)
02 Промах Жиру по пустым воротам - в обзоре матча Вулверхэмптон - Челси (видео)
03 Украинский боец ММА избил россиянина в Москве (видео)
04 Пушка Крооса и дубль Бензема - в обзоре матча Реал - Атлетик (видео)
05 Нет Зинченко - нет победы: видеообзор матча Ман Сити - Вест Бромвич
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь