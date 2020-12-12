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Известный российский боец не поделил дорогу с водителем легковушки в Москве (видео)

Известный российский боец не поделил дорогу с водителем легковушки в Москве (видео)
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм maga_isma

В Москве очевидцы засняли необычную перепалку на дороге. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По видео, заснятому очевидцем, видно, как двое мужчин не поделили дорогу в районе Олимпийского проспекта в Москве. Из внедорожника и легковушки вышли водители и начали бурно выяснять, кто виноват в сложившейся ситуации. После нескольких секунд острых споров в ход пошли кулаки, однако схватка быстро завершилась, так как водитель легковушки, осознав, что против него стоит боец ММА Магомед Исмаилов, решил убежать. 

К слову, многие пользователи сети сочли данный инцидент на дороге постановочным.

Отметим, в ближайшее воскресенье, 13 декабря, у Исмаилова запланирован поединок против Ивана Штыркова. Этот бой возглавит шоу ACA 115 в Москве.

Ранее Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Магомед Исмаилов.

Автор:

Телеграф
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