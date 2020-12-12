Известный российский боец не поделил дорогу с водителем легковушки в Москве (видео)

В Москве очевидцы засняли необычную перепалку на дороге. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По видео, заснятому очевидцем, видно, как двое мужчин не поделили дорогу в районе Олимпийского проспекта в Москве. Из внедорожника и легковушки вышли водители и начали бурно выяснять, кто виноват в сложившейся ситуации. После нескольких секунд острых споров в ход пошли кулаки, однако схватка быстро завершилась, так как водитель легковушки, осознав, что против него стоит боец ММА Магомед Исмаилов, решил убежать.

К слову, многие пользователи сети сочли данный инцидент на дороге постановочным.

Отметим, в ближайшее воскресенье, 13 декабря, у Исмаилова запланирован поединок против Ивана Штыркова. Этот бой возглавит шоу ACA 115 в Москве.

Ранее Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко.