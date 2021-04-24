Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

На вечере смешанных единоборств в Минске от промоушена ACA состоялось немало зрелищных поединков, в частности, в со-главном событии местный боец легкого веса Артем Дамковский встретился с чехом Витезславом Райнохом.
Представитель Беларуси владел преимуществом, а во втором раунде Артем жестким встречным прямым ударом поймал соперника, который тут же рухнул на канвас. Витезслав еще кое-какое время сопротивлялся, но исход поединка уже был ясен.
Видео нокаута в бою Артем Дамковский - Витезслав Райнох:
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Для Дамковского эта победа стала 25 при 13 поражениях, Райнох проиграл в третий раз, имея на своем счету 6 побед.
"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу в Минске выступил украинский тяжеловес.