Скачать
Суббота, 24.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)
"Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)
Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)
Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 11:34 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

На вечере смешанных единоборств в Минске от промоушена ACA состоялось немало зрелищных поединков, в частности, в со-главном событии местный боец легкого веса Артем Дамковский встретился с чехом Витезславом Райнохом.

Боец UFC встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Представитель Беларуси владел преимуществом, а во втором раунде Артем жестким встречным прямым ударом поймал соперника, который тут же рухнул на канвас. Витезслав еще кое-какое время сопротивлялся, но исход поединка уже был ясен.

Видео нокаута в бою Артем Дамковский - Витезслав Райнох:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Для Дамковского эта победа стала 25 при 13 поражениях, Райнох проиграл в третий раз, имея на своем счету 6 побед.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке шоу в Минске выступил украинский тяжеловес

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 143

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, ACA, Артем Дамковский, Витезслав Райнох.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
02 "Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)
03 Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
04 Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в нападении на двух женщин - ему грозит реальный срок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь