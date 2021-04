Ногой в голову: жесткий нокаут в чемпионском бою UFC (видео)

На вечере смешанных единоборства в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялось немало зрелищных поединков, а задавали тон главные бои. В со-главном событии турнира UFC 261 китаянка Вэйли Чжан защищала чемпионский пояс промоушена в минимальном весе против американки Роуз Намаюнас.

Уже в первом раунде претендентка нанесла чемпионки невероятный хай-кик в голову, и Чжан рухнула на канвас.

Видео нокаута в бою Вэйли Чжан - Роуз Намаюнас:

MY GOODNESS!

Rose Namajunas (+170) knocks out Weili Zhang to win the UFC Strawweight Championship! #UFC261 pic.twitter.com/XC1Qn8e07U

— FOX Bet (@FOXBet) April 25, 2021