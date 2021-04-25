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Ногой в голову: жесткий нокаут в чемпионском бою UFC (видео)

Ногой в голову: жесткий нокаут в чемпионском бою UFC (видео)
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

На вечере смешанных единоборства в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялось немало зрелищных поединков, а задавали тон главные бои. В со-главном событии турнира UFC 261 китаянка Вэйли Чжан защищала чемпионский пояс промоушена в минимальном весе против американки Роуз Намаюнас.

Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)

Уже в первом раунде претендентка нанесла чемпионки невероятный хай-кик в голову, и Чжан рухнула на канвас.

Видео нокаута в бою Вэйли Чжан - Роуз Намаюнас:

Зрелищная победа Роуз стала для нее 13-й в профи при четырех поражениях. Вэйли проиграла во второй раз, имея в своем активе 21 победу.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою вечера в Джексонвилле был зафиксирован глухой нокаут в исполнении чемпиона.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 840

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Роуз Намаюнас, Вейли Чжан.
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