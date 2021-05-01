Бразильский "Мутант" эффектно нокаутировал американского бойца ММА (видео)

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 2. Лучший нокаут вечера был зафиксирован в поединке Сезар Феррейра - Ник Роерик.
Бразилец Феррейра по прозвищу "Мутант", выступающий 7 лет в UFC, расправился с американцем Роериком менее чем за минуту. В какой-то момент 36-летний Сезар "взорвался", прижал оппонента к сетке октагона и серией мощных ударов нокаутировал 33-летнего американца. Примечательно, что этот нокаут был назван лучшим по итогам шоу в Атлантик-Сити.
Видео нокаута в бою Сезар Феррейра - Ник Роерик:
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Big time power! Cezar Ferreira earns 6 points with a vicious 1st round knockout.
ESPN+ Knockout of the Night presented by @PresidenteUSA pic.twitter.com/qU6uSkjHdD
— PFL (@PFLMMA) April 30, 2021
Для Феррейры эта победа стала 14 в карьере при 8 поражениях, Роерик, в свою очередь, проиграл во второй раз в восьми поединках.
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