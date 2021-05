Бразильский "Мутант" эффектно нокаутировал американского бойца ММА (видео)

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 2. Лучший нокаут вечера был зафиксирован в поединке Сезар Феррейра - Ник Роерик.

Бразилец Феррейра по прозвищу "Мутант", выступающий 7 лет в UFC, расправился с американцем Роериком менее чем за минуту. В какой-то момент 36-летний Сезар "взорвался", прижал оппонента к сетке октагона и серией мощных ударов нокаутировал 33-летнего американца. Примечательно, что этот нокаут был назван лучшим по итогам шоу в Атлантик-Сити.

Видео нокаута в бою Сезар Феррейра - Ник Роерик:

Big time power! Cezar Ferreira earns 6 points with a vicious 1st round knockout.

ESPN+ Knockout of the Night presented by @PresidenteUSA pic.twitter.com/qU6uSkjHdD

— PFL (@PFLMMA) April 30, 2021