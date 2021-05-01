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Бразильский "Мутант" эффектно нокаутировал американского бойца ММА (видео)

Бразильский "Мутант" эффектно нокаутировал американского бойца ММА (видео)
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cezarmutant

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 2. Лучший нокаут вечера был зафиксирован в поединке Сезар Феррейра - Ник Роерик.

"Нигерийский кошмар" брутально нокаутировал соперника (видео)

Бразилец Феррейра по прозвищу "Мутант", выступающий 7 лет в UFC, расправился с американцем Роериком менее чем за минуту. В какой-то момент 36-летний Сезар "взорвался", прижал оппонента к сетке октагона и серией мощных ударов нокаутировал 33-летнего американца. Примечательно, что этот нокаут был назван лучшим по итогам шоу в Атлантик-Сити.

Видео нокаута в бою Сезар Феррейра - Ник Роерик:

 
 
 
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Публикация от Professional Fighters League (@pflmma)

Для Феррейры эта победа стала 14 в карьере при 8 поражениях, Роерик, в свою очередь, проиграл во второй раз в восьми поединках.

Ранее "Телеграф" сообщал о странной победе белорусского бойца ММА на турнире в Сингапуре.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,192

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Сезар Феррейра, Ник Роерик.
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