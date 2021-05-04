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Боец ММА прибил соперника к канвасу (видео)

Боец ММА прибил соперника к канвасу (видео)
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram rcc_mma

На турнире по смешанным единоборствам RCC 9 в Екатеринбурге состоялось немало зрелищных боев, в частности, в поединке местного бойца Артура Караваева против москвича Юрика Смояна в весовой категории до 77,1 кг был зафиксирован эффектный нокаут.

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Бойцы начали бой с разведки, затем к своим атакам оба подключили ноги. В середине раунда перевес Караваева стал очевидным и Артур начал работать активнее, что привело к падению Юрика после хлесткого удара с левой. Затем екатеринбуржец серией мощных ударов добил оппонента.

Видео нокаута в бою Артур Караваев - Юрик Смоян:

Для Караваева эта победа стала 13-й в профи при шести поражениях, Смоян, в свою очередь, проиграл в восьмой раз, имея на своем счету 16 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на турнире UFC Vegas 25.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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