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Друг Макгрегора победил "Питбуля" в кровавом бою (видео)

Друг Макгрегора победил "Питбуля" в кровавом бою (видео)
Обновлено 12:08 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BellatorMMA

На шоу смешанных единоборств Bellator 258, что проходило в Анкасвилле было немало зрелищных боев, в частности, ирландский легковес Питер Куилли сразился с бразильцем Патриком Фрейре по прозвищу "Питбуль".

Непобедимый боец ММА ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

Ирландец и бразилец устроили настоящее побоище в октагоне, а победитель был определен только после травмы Фрейре, у которого открылось кровотечение на лице. Секунданты не сумели остановить кровь, а потому Патрику было присуждено поражение техническим нокаутом (решение врача). Отметим, бразилец по итогам двух раундов вел по ходу поединка.

Видео ударов Куилли, из-за которых у Фрейре появилось рассечение:

Видео остановки боя:

Отметим, Куилли является другом и многолетним спарринг-партнером знаменитого ирландского бойца Конора Макгрегора.

 
 
 
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Публикация от Peter Queally (@peterqueally)

"Телеграф" напоминает, что в соглавном бою Bellator 258 Энтони Джонсон нокаутировал Жозе Аугусто Азеведо.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 157

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Bellator, Питер Куилли, Патрик Фрейре.
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