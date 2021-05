Друг Макгрегора победил "Питбуля" в кровавом бою (видео)

На шоу смешанных единоборств Bellator 258, что проходило в Анкасвилле было немало зрелищных боев, в частности, ирландский легковес Питер Куилли сразился с бразильцем Патриком Фрейре по прозвищу "Питбуль".

Ирландец и бразилец устроили настоящее побоище в октагоне, а победитель был определен только после травмы Фрейре, у которого открылось кровотечение на лице. Секунданты не сумели остановить кровь, а потому Патрику было присуждено поражение техническим нокаутом (решение врача). Отметим, бразилец по итогам двух раундов вел по ходу поединка.

Видео ударов Куилли, из-за которых у Фрейре появилось рассечение:

Vicious elbows from @peterqueally to cause the fight-ending cut.

Видео остановки боя:

"We'll watch the video together if you want"

There was some tension between @PatricioPitbull and @peterqueally following the doctor's stoppage. #Bellator258 pic.twitter.com/O2LouNYDRB

— BellatorMMA (@BellatorMMA) May 8, 2021