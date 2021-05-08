Непобедимый "Принц" за семь секунд нокаутировал соперника (видео)

На турнире по смешанным единоборствам от промоушена Professional Fighters League - PFL 3 состоялось немало зрелищных боев, в частности, в полусреднем весе американец Кайрон Боуэн сразился с россиянином Магомедом Умалатовым.

Умалатов по прозвищу "Принц" довольно быстро показал сопернику, что намерен завершить схватку досрочно. После убедительного первого раунда заряженный Магомед уже на 7-й секунде второго раунда нокаутировал оппонента. Россиянин поймал Кайрона мощным встречным ударом, а рефери после падения американца тут же остановил поединок. Сам Боуэн всем своим видом показывал, что хотел продолжать бой, однако решение уже было принято.

Видео нокаута в бою Магомед Умалатов - Кайрон Боуэн:

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Для непобедимого "Принца" эта победа стала 10-й в профи, а вот Боуэн проиграл в третий раз, имея в своем послужном списке 10 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу PFL 3 зрители стали свидетелями "стоячего" нокаута.