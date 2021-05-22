Чемпионка Bellator брутально нокаутировала претендентку за 10 секунд до конца боя (видео)

Бразильянка Кристиана "Киборг" Жустину Венансиу нанесла досрочное поражение американке Лесли Смит по прозвищу "Миротворец" в главном бою турнира Bellator 259, что проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Экс-чемпионка UFC в полулегком весе и действующая обладательница титула Bellator Сайборг в тяжелом поединке таки добыла досрочную победу над Смит. В самой концовке последнего 5 раунда бразильянка повалила соперницу на канвас, а затем серией мощнейших ударов добила соперницу. Примечательно, что Лесли не хватило дотерпеть всего 10 секунд до окончания схватки.

Видео нокаута в бою Крис Сайборг - Лесли Смит:

Cris Cyborg murked Leslie Smith! pic.twitter.com/Ycmk0lwaBY — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) May 22, 2021

Для Крис эта победа стала 24-й в профи при двух поражениях, Смит, в свою очередь, уступила в 9-й раз, имея на счету 12 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что любители ММА увидели зрелищный бой в карде шоу Крис Сайборг - Лесли Смит.