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Чемпионка Bellator брутально нокаутировала претендентку за 10 секунд до конца боя (видео)

Чемпионка Bellator брутально нокаутировала претендентку за 10 секунд до конца боя (видео)
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter bellatormma

Бразильянка Кристиана "Киборг" Жустину Венансиу нанесла досрочное поражение американке Лесли Смит по прозвищу "Миротворец" в главном бою турнира Bellator 259, что проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Экс-чемпионка UFC в полулегком весе и действующая обладательница титула Bellator Сайборг в тяжелом поединке таки добыла досрочную победу над Смит. В самой концовке последнего 5 раунда бразильянка повалила соперницу на канвас, а затем серией мощнейших ударов добила соперницу. Примечательно, что Лесли не хватило дотерпеть всего 10 секунд до окончания схватки.

Видео нокаута в бою Крис Сайборг - Лесли Смит:

Для Крис эта победа стала 24-й в профи при двух поражениях, Смит, в свою очередь, уступила в 9-й раз, имея на счету 12 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что любители ММА увидели зрелищный бой в карде шоу Крис Сайборг - Лесли Смит.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 387

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Крис Сайборг, Лесли Смит.
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