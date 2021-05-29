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Украинский боец ММА нарвался на нокаут в Москве (видео)

Украинский боец ММА нарвался на нокаут в Москве (видео)
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram aca_mma

В пятницу, 28 мая, в Москве состоялся вечер смешанных единоборств ACA 123, главным событием которого стал бой легковесов Андрей Кошкин - Александр Бутенко.

Руки-кувалды: тяжеловес нокаутировал соперника размашистым ударом (видео)

Россиянин Кошкин сумел нанести поражение опытному украинцу Бутенко. Во втором раунде Андрей блестящим встречным ударом поймал Александра, и тот рухнул на канвас. Рефери тут же остановил схватку, хотя украинец не выглядел потрясенным и явно мог продолжить поединок.

Видео нокаута в бою Андрей Кошкин - Александр Бутенко:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Полное видео боя Андрей Кошкин - Александр Бутенко:

Для Кошкина этот успех стал 20-м при семи поражениях, Бутенко, в свою очередь, проиграл в 17-й раз, имея на своем счету 48 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере ММА в Анкасвилле.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 403

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, ACA, Андрей Кошкин, Александр Бутенко.
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