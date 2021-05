Руки-кувалды: тяжеловес нокаутировал соперника размашистым ударом (видео)

На турнире по смешанным единоборствам в Анкасвилле от промоушена Bellator было много зрелищных боев, в частности, в клетке сразились американские тяжеловесы Девион Франклин и Тайлер Кинг.

Уже в начале третьей минуты боя Девион размашистым ударом с правой потряс соперника, а через мгновение повторил маневр, что привело к падению Кинга на канвас. От избиения Тайлера спас рефери, который зафиксировал победу Франклина техническим нокаутом в первом раунде.

Видео нокаута в бою Девион Франклин - Тайлер Кинг:

Without question, @DavionGoAllDay Franklin is one of the top heavyweight prospects in the world. #Bellator259 pic.twitter.com/P66dCTnTcc

— Scott Coker (@ScottCoker) May 21, 2021