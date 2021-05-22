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Руки-кувалды: тяжеловес нокаутировал соперника размашистым ударом (видео)

Руки-кувалды: тяжеловес нокаутировал соперника размашистым ударом (видео)
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram alldaydavion

На турнире по смешанным единоборствам в Анкасвилле от промоушена Bellator было много зрелищных боев, в частности, в клетке сразились американские тяжеловесы Девион Франклин и Тайлер Кинг.

Девушка-боец ММА добыла зрелищную победу в Bellator (видео)

Уже в начале третьей минуты боя Девион размашистым ударом с правой потряс соперника, а через мгновение повторил маневр, что привело к падению Кинга на канвас. От избиения Тайлера спас рефери, который зафиксировал победу Франклина техническим нокаутом в первом раунде. 

Видео нокаута в бою Девион Франклин - Тайлер Кинг:

Отметим, для непобедимого Дэвиона эта победа стала третьей в карьере, а вот Тайлер проиграл в десятый раз, имея на счету 12 побед.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Анкасвилле бразильянка Крис Сайборг жестко нокаутировала американку Лесли Смит.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 295

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Bellator, Девион Франклин, Тайлер Кинг.
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