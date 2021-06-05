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Боец ММА нокаутировал соперника брутальным апперкотом (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника брутальным апперкотом (видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram bravemmaf

В пятницу, 4 июня, в Минске состоялся большой вечер смешанных единоборства от промоушена Brave CF. 

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В соглавном поединке шоу встречались полусредневесы белорус Денис Магер и Ринат Сагынтай из Казахстана. Белорус уже в первом раунде брутальным апперкотом потряс оппонента, а затем серией ударов добил оппонента. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута на турнире Денис Магер - Ринат Сагынтай: 

 
 
 
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Публикация от BRAVE Combat Federation (@bravemmaf)

Для непобедимого Магера эта победа стала 10-й в профи, а Сагынтай проиграл во второй раз, имея на счету 3 победы.

Отметим, главный бой Brave CF 51 Лукас Мартин - Марсель Грабински не состоялся из-за отказа поляка Марселя по медицинским причинам.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на шоу смешанных единоборства ACA 123.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 70

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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