Боец ММА нокаутировал соперника брутальным апперкотом (видео)

В пятницу, 4 июня, в Минске состоялся большой вечер смешанных единоборства от промоушена Brave CF.

В соглавном поединке шоу встречались полусредневесы белорус Денис Магер и Ринат Сагынтай из Казахстана. Белорус уже в первом раунде брутальным апперкотом потряс оппонента, а затем серией ударов добил оппонента. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута на турнире Денис Магер - Ринат Сагынтай:

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Для непобедимого Магера эта победа стала 10-й в профи, а Сагынтай проиграл во второй раз, имея на счету 3 победы.

Отметим, главный бой Brave CF 51 Лукас Мартин - Марсель Грабински не состоялся из-за отказа поляка Марселя по медицинским причинам.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на шоу смешанных единоборства ACA 123.