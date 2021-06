Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)

В ночь на 12 июня (время киевское) в американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся большой ММА турнир Bellator 260.

В главном бою шоу выступили непобедимый украинский боец Ярослав Амосов (26-0) и бразилец Дуглас Лима (32-9). На кону схватки стоял чемпионский титул промоушена в полусреднем весе, который принадлежал бразильцу.

Амосов уверенно начал забирать раунды, делая тейкдауны, а вот Лима все никак не мог нанести урон украинцу. Проблем Амосову добавило рассечение брови, куда начал сыпать удары опытный бразилец. Кроме того, в пятом раунде Дуглас попытался исполнить болевой прием "рычаг локтя", но Ярослав с достоинством вышел из сложной ситуации. По истечении пяти раундов судьи единогласно отдали победу украинцу - 50-45, 49-46, 49-46.

После боя Амосов не сдержал эмоций:

Таким образом, Амосов стал первым украинским чемпионом Bellator, добыв 26-ю победу подряд при отсутствии поражений. Лима проиграл в 9-й раз, имея на своем счету 32 победы.

Бои предварительного карда:

