В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после боя (фото, видео)

В воскресенье, 11 июля (по Киеву), в Лас-Вегасе состоялся масштабный вечер смешанных единоборств, главным событием которого стал супербой Конор Макгрегор - Дастин Порье.

Звездный ирландец Макгрегор был избит американцем Порье в первом раунде, однако причиной досрочного поражения Конора стала жуткая травма, которую тот получил в концовке первой пятиминутки. Ирландец вывернул ногу и упал, а Дастин принялся добивать соперника. В конце раунда стало понятно, что поединок будет остановлен. В итоге судьи решили отдать победу техническим нокаутом Дастину. В сети многие посчитали, что данная травма - это карма для Макгрегора за все грубые слова и трэш-ток в адрес оппонентов. Интернет заполонили массу мемов и шуток в связи с совсем нешуточным повреждением бывшего чемпиона UFC в двух весах.

Наибольше Конору досталось из-за фразы перед боем. Ирландец неоднократно заявлял, что Порье покинет октагон на носилках, а в итоге именно его ждала эта участь.

Conor Mcgregor: “Dustin poirier is going out on a stretcher” #UFC264 pic.twitter.com/Hyv8v23EyK — MMA DIVE (@mma_dive) July 11, 2021

How it started: How it’s going: pic.twitter.com/DHSig8zguP — MMA Humour (@MMAHumour) July 11, 2021

Пользователи отметили, как Конор выходил в октагон:

А вот так Макгрегор, вероятно, проведет свой следующий бой:

"Пират" Макгрегор выглядит ужасающе:

В сети пошутили, как будет выглядеть вероятный визит Порье в больницу к Макгрегору:

Дана Уайт согласился, что бой Макгрегор - Порье 4 - хорошая идея:

The year is 2060. Dana white has announced that after Conor McGregor accidentally slipped on his own blood and broke his arm, he had no choice but to make the fight for the 200th time. pic.twitter.com/TDuyoGV0KM — MMA Humour (@MMAHumour) July 11, 2021

В сети также намекнули, что бой был остановлен слишком рано. Доводом послужил знаменитый момент из фильма "Каратэ-пацан", где главный герой с поврежденной ногой добывает победу благодаря "секретному" удару.

Fight was stopped early.

Notorious was about to put on a masterclass #UFC #ConorMcGregor pic.twitter.com/ru8096WWkJ — coxy (@Coxy9696) July 11, 2021

А вот так "исчезают" фанаты ирландца в данную минуту:

